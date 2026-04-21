45年ぶり復活のデザインも！日産は2026年4月14日に「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」という長期ビジョンを発表し、このビジョンに基づき、次世代技術の進化、強靭な商品ポートフォリオの構築、新たなグローバル市場戦略、そして商品ファミリーを軸とした事業モデルにより、持続的な競争優位の確立を目指すことを明らかにしました。その中で各モデルを役割に応じて4つのカテゴリーに分類するとし、日産らしさを体現