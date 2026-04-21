頑張っているのに、なぜか評価されない人がいる。毎朝「おはようございます」と声をかけ、礼儀も欠かしていない。それでも、気づけば小さい仕事ばかり振られてしまう人がいる。多くの人は、仕事は結果を出せば評価されると思っているが、実際には結果が出る前から「この人に任せたい」と思われている人がいるからだ。じつは、その差は仕事の能力ではない。『会社から期待されている人の習慣115』の著者・越川慎司氏は、出世が早い