安倍晋三元首相銃撃事件で、奈良地裁は1月、殺人罪等に問われた山上徹也被告（45）に無期懲役の判決を下した。この判決の前後、旧統一教会をはじめとするカルト問題を追及してきた鈴木エイト氏は山上被告と面会している。4回にわたった面会では何が語られたのか。【画像】鈴木エイト氏は4度にわたって山上徹也被告と面会し、その時間は合計90分におよんだ◆◆◆埋められなかった「認識の差」11月19日、全国霊感商法対策弁護士