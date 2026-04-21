センダイガールズプロレスリング（仙女）のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「仙女魂」が話題を集めている。チャンネル登録者数は１・４万人ながら平均５・８万回再生を誇り、代表の里村明衣子氏も「初めて来てくださるファンがすごく増えた」と手応えを見せる。このチャンネルの撮影・編集を担うのが、東出昌弘、二子山部屋などの人気ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを運営するフリーランスの映像ディレクター・坂上祐生氏（４５）だ。チ