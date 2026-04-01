アルアハリに敗れ、厳しい表情を見せる神戸・酒井（右から2人目）ら＝ジッダ（共同）【ジッダ（サウジアラビア）共同】サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）は20日、サウジアラビアのジッダで準決勝1試合が行われ、神戸は前回王者のアルアハリ（サウジアラビア）に1―2で敗れ、初の決勝進出はならなかった。前半にFKから武藤のゴールで先制したものの、後半は防戦一方となり、逆転を許した。21日（日本