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【ACLE準決勝】(ジッダ)神戸 1-2(前半1-0)アルアハリ・サウジ<得点者>[神]武藤嘉紀(31分)[ア]ガレーノ(62分)、イバン・トニー(71分)<警告>[神]大迫勇也(38分)、郷家友太(45分)[ア]マティアス・ヤイスレ(60分)、ライアン・ハメド(83分)主審:イルギス・タンタシェフ副審:アンドレイ・ツァペンコ、タレブ・アルマッリ└神戸は王者アルアハリ・サウジに無念の逆転負け…ACLE決勝進出ならず