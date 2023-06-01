サッカー・J1のヴィッセル神戸は、現地時間20日（日本時間21日未明）、サウジアラビアのジェッダで、アジアクラブナンバー1を競う「AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）2025/26」ファイナルズの準決勝に臨み、サウジアラビアのアルアハリ・サウジに1-2と敗れた。準々決勝の激闘から中3日でこの一戦に挑んだ、神戸。昨シーズンのアジア王者を相手に、完全アウェイの地でも堂々とした戦いを展開すると、前半31分に先制点を