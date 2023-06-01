4月21日（火）深夜 2:15〜2:45 放送何も決めずに福井県の旅▼ようやく許可が取れた釜めしやでソースかつ丼&越前そば▼晩御飯と宿を小木のいとこに相談▼そこでぽろっと聞かされた小木家の墓問題とは?▼旅の目的に急きょ「小木家の墓参り」が追加▼夜、美味しいカニと素敵な宿にありつけるか?