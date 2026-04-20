鹿児島県霧島市できょう２０日夜、火事があり、住宅１棟が全焼しました。 霧島警察署によりますと、２０日午後８時ごろ、霧島市霧島大窪のＪＲ霧島神宮駅近くで、住宅から火が出ていると、近くの住民から１１０番通報がありました。 火はおよそ２時間後に消し止められましたが、この火事で木造平屋の住宅１棟が全焼しました。 警察と消防が、けが人の有無などを確認しています。 ・ ・ ・