タレントのマツコ・デラックスが２０日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・午後１０時）を欠席。３月１６日の放送回から今回まで６週連続のお休みとなった。今回も冒頭、ともにＭＣを務める「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」の村上信五が１人で登場。「マツコから伝言を預かってまして」と話し出すと、「『お客様に何か言いたいことあるか？』とメールをしましたら『愛してます（笑）』って。こんなジョーク言うたことな