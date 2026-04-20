ボートレース大村の「ＲＳ第９戦スカパー！・ＪＬＣ杯オール進入固定」は２０日、予選３日目が行われた。斉藤廉（２１＝福岡）は１号艇の３日目５Ｒ、コンマ０３と踏み込み、逃げを決め今節初勝利を挙げた。「直線は普通くらいで、いい人は本当にいい。でも、ターン回りは自分の中では乗りやすい」と５８号機の感触は悪くない。これで得点率は前日の２３位から１３位と予選突破圏内まで順位を押し上げた。「優出したこと