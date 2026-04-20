ソフトバンクが簡単な操作で気軽に体験できるサービス「だれでもAI」の提供開始！ソフトバンクは17日、話題のAI（人工知能）を簡単な操作で気軽に体験できるサービス「だれでもAI」の提供を2026年4月17日（金）に開始すると発表しています。また携帯電話サービス「SoftBank」および「Y!mobile」、「LINEMO」の利用者は「ソフトバンクユーザー向け特典」としてだれでもAI経由で各AIサービスを契約する際に割引や無料期間の特典を受