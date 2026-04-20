【その他の画像・動画等を元記事で観る】数々のアニメ・ゲーム作品とのタイアップ楽曲を手がけ、今年1月には日本人バンド史上初となる“ライブによる世界五大陸制覇”を達成した、日本を代表するミクスチャー・ロックバンドFLOWが、今年リリースした新曲「5TELLA」および「LIVING DEAD」のオフィシャルインタビューを公開した。今年発表された2曲はいずれもタイアップ楽曲となっており、「5TELLA」はアーケードカードゲーム「機動