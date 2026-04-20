帯広市は、2025年度のばんえい競馬で活躍した競走馬や関係者を表彰する「ばんえいアワード2025」の受賞馬・受賞者を発表した。【ばんえい記念】怪物が再び頂点へ…メムロボブサップが連覇達成、3度目の制覇ばんえいアワード2025今井千尋騎手 (C)ばんえい十勝年度を通じて最も優秀なパフォーマンスを発揮した馬をファン投票で選ぶ「ベストホース（帯広市長賞）」には、メムロボブサップ（牡10）が選出された。総投票数の61.2％