日本列島をほぼ覆うような…広い範囲で黄砂予測 気象庁は、「２１日から２２日にかけて、北日本から西日本の広い範囲で、黄砂が予想される」として、黄砂に関する全般気象情報を発表しました。 ２１日から２２日にかけて、北日本から西日本の広い範囲で、黄砂が予想され、視程が１０キロメートル未満となるでしょう。 気象庁は、「屋外ではところにより黄砂が付着するなど影響が予想されます。また、視程が５キロメ