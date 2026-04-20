ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年4月20日（月）〜4月26日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「蟹座（かに座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）■蟹座（かに座）カード：塔（逆位置）再建の方針を定める週。先週で崩壊したことがあれば、立て直しの