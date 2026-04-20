日本サッカー協会(JFA)の山本昌邦技術委員長が20日、東京都内のJFAハウスでメディアブリーフィングを開き、日本代表が出場する今夏の北中米ワールドカップのトレーニングパートナーとして、U-19日本代表チームを派遣する方針が決まったと明らかにした。U-19日本代表は来年のU-20W杯を目指すチーム。普段の活動と同様に山口智監督がチームを率い、選手人数は「20人程度」を想定している。モンテレイで予定されている事前キャン