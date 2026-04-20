赤ちゃんが眠っていたら、ワンコが隣にやってきて…？お昼寝中の尊い光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で4万2000回再生を突破。「可愛すぎる」「癒される」といった声が寄せられています。 【動画：生まれたばかりの赤ちゃんが寝ていたら、犬が近づいて…気が付いたらいつも隣にいる『愛に溢れた光景』】 眠る赤ちゃんに寄り添うワンコ TikTokアカウント「laki__0711」に投稿されたのは、チワワの「ラキ」くんと生まれ