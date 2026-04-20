4月17日放送のバラエティ番組『全力！脱力タイムズ』（フジテレビ系）に、元KAT-TUNの中丸雄一（42）がVTRで出演。同日の放送回は放送終了後に各配信サービスでも公開されたが、フジテレビの有料動画配信サービス「FOD」、定額動画配信サービス「Netflix」では中丸が登場したシーン及び関連シーンも含めて全てカットされていたのだ。いっぽう「TVer」では中丸が出演したシーンも含めて全編公開されており、一部視聴者の間で波紋が