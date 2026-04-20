元ガールズケイリンレーサーの浜野咲さん（24）が20日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪問。24日から26日まで松戸競輪場で行われるナイターG1「第4回オールガールズクラシック」の魅力をアピールした。23年に新設されたG1で、今年は優勝賞金が1000万円にアップ。優勝者には年末のガールズグランプリ出場権が与えられる。2年連続3度目の頂点を目指す佐藤水菜（27＝神奈川）、2度目のVを狙う児玉碧衣（30＝福岡）ら強