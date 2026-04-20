カタール民間航空局（QCAA）は、外国の航空会社によるドーハ・ハマド国際空港への乗り入れを段階的に再開すると発表した。関係機関との包括的な状況評価に基づき、航空従事者向けの通知「NOTAM」を更新した。QCAAでは、「すべてのフライトや関連業務は、国際的に認められた最高レベルの安全・保安基準に従って実施され、乗客や航空関係者を守るために必要なすべての措置と予防策が講じられることを確認した」としており、安全と保