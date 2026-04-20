とびきりの朗報だ。ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、現地４月21日に開催されるプレミアリーグ第34節、チェルシー戦を前に会見に出席。地元メディア『Sussex World』によれば、18日のトッテナム戦（２−２）で負傷交代した三笘薫に触れ、次のように語った。「カオルは痙攣を起こしていた。ウォームアップの段階でそれを感じていたようだが、ピッチ上で短い出場時間ながらも非常に効果的なプレーを見せた。