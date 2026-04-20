地震による物流の影響です。「ヤマト運輸」では、午後6時現在、地震の影響でフェリー・鉄道の運休が見込まれることから、きのうときょうに預かった東北・信越・関東・中部と北海道を発着する一部の荷物について、配達に遅れが生じる可能性があるということです。「佐川急便」でも、北海道を発着する一部の荷物について、配達に遅れが生じる可能性があるとしています。また、物流各社は津波警報が出ている北海道、青森、岩手では、