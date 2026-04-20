20日午後6時44分ごろ、和歌山県で最大震度3を観測する地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は紀伊水道で、震源の深さは約20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度3を観測したのは、和歌山県の御坊市と湯浅町、それに日高川町です。 東海3県でも三重県熊野市で震度2を観測しています。また、以下の地域で震度1を観測しています。 ■三重