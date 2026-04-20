「大阪松竹座」が閉館することを受け、道頓堀の芸術文化を残こしてほしい、と署名活動が行われました。 大阪市中央区でおこなわれた署名活動。閉館する大阪松竹座に代わって、劇場文化を受け継ぐ新たな施設の検討を求めていて賛同する人が立ち止まり署名します。 大阪松竹座は100年以上前に活動写真館=現在の映画館として開業。1997年に演劇の劇場として生まれ変わり、歌舞伎やミュージカルなどの公演が行われてきま