松戸競輪のPR隊が20日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、24日開幕のG1「オールガールズクラシック」をアピールした。第1回大会から約3年の時を経て、最高峰のガールズレーサーたちが再び松戸で激突。絶対女王の佐藤水菜をはじめ、児玉碧衣、太田りゆ、地元の石井貴子、五味田奈穂ら豪華メンバーが集結。CS放送で解説を務める元ガールズケイリン選手の日野未来さんは佐藤について「W杯から体調が戻っていれば何も心配ない