【モデルプレス＝2026/04/20】歌手の石川さゆりの姪でタレントの石川満里奈が19日、自身のInstagramを更新。ノースリーブの衣装姿を公開し、話題となっている。【写真】68歳大物演歌歌手の姪「脚長すぎ」美脚際立つ大胆スリット姿◆石川満里奈、ノースリーブの衣装姿公開同月18日に開催されたファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した満里奈は「GirlsAward2026S／S ありがとうござい