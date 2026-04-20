20日午後6時44分ごろ、和歌山県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は紀伊水道で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、和歌山県の御坊市と湯浅町、それに日高川町です。【各地の震度詳細】■震度3□和歌山県御坊市湯浅町日高川町■震度2□和歌山県