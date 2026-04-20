稼ぎ続けられる医師や歯科医師は何が違うのか。歯科医師で経営コンサルタントの多保学さんは「医師や歯科医師は経営の考え方をインストールして『経営者』にならない限り、いつまでも『現場の労働者』という現実から逃れられない」という――。※本稿は、多保学『脱・院長の教科書』（クインテッセンス出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Tippapatt※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Tippapatt■年齢を