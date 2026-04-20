“7年ぶり全面刷新“の日産「新型セダン」日産と中国東風汽車の合弁会社「東風日産」は2026年2月24日、現地で生産する新型ファミリーセダン「シルフィ」を正式に発売しました。シルフィは、1959年にデビューした「ブルーバード」の系譜を受け継ぐコンパクトセダンです。中国では2006年の発売以来、累計販売台数600万台に達しており、国民的ファミリｰセダンとしての地位を築いています。【画像】超カッコいい！ これが約240万円