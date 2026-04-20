総務省消防庁によりますと、午後5時半現在で、NTTドコモ・KDDI・ソフトバンク・楽天モバイルの携帯電話各社にも被害の情報は無いということです。また、NTT東日本・西日本・NTTドコモビジネス・KDDI・ソフトバンクの各社が提供している固定電話サービスにも、被害の情報は無いと言うことです。