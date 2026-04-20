20日16時53分ごろ、東北・三陸沖で最大震度5強（マグニチュード7.4）の地震が発生した。 本誌の問い合わせに対し、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの各社は、通信設備への影響はないと回答した。 一方、津波警報も発表されているため、今後状況が変化する場合もある。