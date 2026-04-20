JFA（日本サッカー協会）は20日、AFC U17アジアカップ サウジアラビア2026に臨むU−17日本代表メンバー23名、およびトレーニングパートナーとしてチームに帯同する5名を発表した。本大会は、サウジアラビアのジェッダにて、5月5日から5月24日にかけて開催される。参加チーム数は16。4チームが4つのグループに組み分けられ、上位2チームが決勝トーナメントへ進出する。なお、決勝トーナメント（準々決勝）に進出した時点で、今