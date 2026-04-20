大学進学をきっかけに一人暮らしを始めると、家賃や食費、光熱費など、毎月かかる費用は想像以上に多くなります。さらに、通学先の地域や住まいの条件によって、必要な生活費は大きく変わります。そのため、仕送りやアルバイト収入でどこまでまかなえるのか、不安を感じる家庭は少なくありません。 本記事では、大学生の一人暮らしにかかる生活費の目安や、家計を考えるうえで押さえておきたいポイントを整理します。