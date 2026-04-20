21日朝から黄砂に注意！ 21日の未明から明け方にかけて本降りの雨となるところがありそうです。ただ通勤・通学の時間帯にはやみそうです。その後、天気は回復して晴れそうです。 ただ、21日朝からは黄砂が飛びそうです。特に岡山県北部は注意が必要です。洗濯物の外干しを控えたり、マスクを着用したりして対策を心掛けてください。 今後1週間、周期的に天気が変わりそうです。23日(木)・24日(金)は雨が降りそうです