京都府南丹市園部町に住む安達結希さんの命が失われた凄惨な事件。死体遺棄容疑で逮捕されていた父親の安達優季容疑者は、逮捕前に行われた任意の事情聴取で息子の殺害を認めている。【写真】下校時、結希くんが「よく可愛がっていた」犬のハチ京都小6行方不明事件を時系列でたどる4月20日、この事情聴取内で、「車で息子を小学校まで送っていったが、そのまま市内の別の場所に連れて行き、殺害した」という趣旨の供述をしてい