タレントのマツコ・デラックス（53）が20日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、視聴者に異例の呼びかけを行った。この日午後4時53分ごろ、青森県三八上北で最大震度5強を観測する地震が起きた。この地震で岩手県、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸に津波警報、宮城県、北海道太平洋沿岸東部に津波注意報が、それぞれ発表された。番組では、津波警報、同注意報の発表地域を画面端に表示した