【モデルプレス＝2026/04/20】女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」は「春に観たい名作ドラマは？」というテーマで読者アンケートを実施。本記事では「春に観たい名作ドラマ」トップ10を発表する。【写真】春に観たい名作ドラマTOP10一覧◆「春に観たい名作ドラマ」トップ101位：「波うららかに、めおと日和」（フジテレビ系）2位：「花のち晴れ〜花男 Next Season〜」（TBS系）3位：「プロポーズ大作