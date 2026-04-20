鹿児島市の白波スタジアムに幼稚園児たちがつくったこいのぼりがお目見えしました。 「やねよーりーたかーい、こいのーぼりー」 白波スタジアムにこいのぼりを掲げたのは鹿児島市のやはた幼稚園の年長27人です。 園児たちがビニール袋を使って作ったもので、全長およそ2メートルのカラフルなこいのぼりが元気よく泳いでいました。 その後、かけっこ教室が開かれ、園児たちはス