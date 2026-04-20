今やすっかり日本の文化として定着した感のあるコスプレ。東京ビッグサイトで開催される日本最大の同人誌即売会「コミックマーケット（以下、コミケ）」では、コスプレイヤーが会場を賑わせている。参加者からは、えなこ氏のように“プロコスプレイヤー”として活躍する人も登場している。そんなコミケの黎明期に、おそらく、会場で初めてコスプレを行ったと思われる女性がいる。デジタルハリウッド大学教授で、日本アニメフィ