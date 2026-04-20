■キャンペーン第三弾がスタート カルビーPR部公式SNSにて、カルビー『クリスプ』のCMキャラクターを務めるSnow Manの広告ショットが公開された。 【写真】Snow Man9人9色のポテチ食べショットなど①～② Snow Manは2025年3月からCMキャラクターを務めており、2026年4月20日からキャンペーン第三弾がスタートするとのことで、告知ポストが行われている。