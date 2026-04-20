ＢＴＳやＴＯＭＯＲＲＯＷＸＴＯＧＥＴＨＥＲ（トゥモローバイトゥギャザー）の所属事務所・ＨＹＢＥ（ハイブ）創設者のバン・シヒョク会長に対して最近、在韓米国大使館から出国への協力を要請する動きがあったと２０日、韓国メディアの日刊スポーツなどが報じた。バン会長は昨年、詐欺的不正取引容疑で警察から取り調べを受け、ソウル警察庁金融犯罪捜査隊が出国禁止措置を取っていたことが判明している。記事によるとこ