総務省は20日、携帯電話会社の回線契約を短期間で乗り換えて特典を受ける「ホッピング」の抑制に向けた論点を有識者会議に示した。特典を一定の期間で分割提供できるようにするなど、悪質な乗り換えを制限する案を盛り込んだ。