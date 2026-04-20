JKAは「G1第4回オールガールズクラシック」（24〜26日、松戸）の初日12Rティアラカップの想定番組を以下の通り、発表した。＜1＞佐藤水菜（27＝神奈川）114期＜2＞尾崎睦（41＝神奈川）108期＜3＞久米詩（26＝静岡）116期＜4＞児玉碧衣（30＝福岡）108期＜5＞梅川風子（35＝東京）112期＜6＞坂口楓華（28＝愛知）112期＜7＞柳原真緒（28＝福井）114期