元「モーニング娘。」でタレント・矢口真里がドアップショットを披露し、美容医療を受けたことを明かした。矢口は２０日、自身のインスタグラムで「突然のドアップ失礼しますｗ矢口真里４３歳、遂に美容医療始めました！！」とはじめ、施術中のドアップショットを公開。施術内容を公開すると、「時間ないので一気にやっちゃうタイプです！！しっかし、一個一個ドキドキしたー痛みや緊張は、優しいお姉さんがひとつひとつ丁