令和８年４月２０日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の全国の天気、今後の気温 ２週間気温予報 北・東日本の気温は、向こう３日間程度は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、かなり高い日もあるでしょう。農作物の管理等に注意してください。その後は平年並の日が多くなりますが、４月２６日頃からは高い日もあるでしょう。西日本と沖縄・奄美の向こう２週間の気温は、平年並か高いでしょう。 ・最近１週間の実況