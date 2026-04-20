第139回中国輸出入商品交易会（略称：広交会）の開催に伴い、最近、開催都市である広東省広州市の白雲国際空港の出入国検査場では、東南アジア諸国からの出入国旅客数が持続的に増加しています。今年に入ってから4月17日午前0時までに、白雲空港の出入国検査場を利用した東南アジア諸国の出入国者数は延べ約84万5000人に達し、前年同期と比べて40．2％増加しました。近年、中国はマレーシア、シンガポール、タイなど東南アジア諸国