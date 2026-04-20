全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・築地のとんかつ店『築地かつ平（かつへい）』です。38年創業から変わらない大トロの味寿司屋だらけの築地の裏路地で、ブヒヒとばかりに笑い転げる3匹の子豚が描かれた暖簾がひらり。趣のある古民家の引き戸を開ければ、気のいい2代目店主がお出迎え。「うちは昔ながらの脂身の多い豚肉でね、右側が脂の多い大トロ、左側は中トロ……」