全国学力テストで英語の調査に臨む生徒＝20日午前、東京都内（代表撮影）小学6年と中学3年が対象の全国学力・学習状況調査（全国学力テスト）のうち、中学英語が20日、始まった。英語はオンライン解答を採用し、23日までの4日間に各中学を振り分けて分散実施とする。小中の国語と算数・数学は23日、全国一斉に行われる。総計で小学校約1万8千校、中学校約9500校が参加する。20日に始まったのは、中学英語の4技能のうち「聞く・