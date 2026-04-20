ふるさと納税は、応援したい自治体に寄附をすると、寄附額のうち2000円を超える部分が所得税・住民税から控除され、名産品などの返礼品を受け取れる制度です。返礼品に引かれてふるさと納税をしている人も、多いのではないでしょうか。 しかし、限度額を超えると、ふるさと納税をしてもオーバーした分は全額寄附となってしまいます。今回の記事では、年金300万円の場合にふるさと納税をする意味はあるのか、寄